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Политика
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Представительства ДНР работают во Франции, Греции и Финляндии — МИД республики
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    Представительства ДНР работают во Франции, Греции и Финляндии — МИД республики

    14:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  14 Декабря 2017
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    Представительства ДНР работают во Франции, Греции и Финляндии — МИД республики

    Донецк, 14 декабря. На территории стран ЕС в этом году были открыты три представительских центра Донецкой народной республики. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел ДНР. 

    Представительства республики появились во Франции, Греции и Финляндии. 

    Как рассказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, в центрах ведется постоянная работа в рамках публичной дипломатии. Она способствует установлению информационных, культурных и экономических связей и помогает созданию позитивного имиджа ДНР в Европе, отметила представитель внешнеполитического ведомства республики.

    «Помимо своей основной деятельности, представительские центры способствуют систематическим визитам иностранных делегаций в Донецкую народную республику с целью инвестирования и поиска путей взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует РИА Новости Никонорову.

    Отметим, представительство ДНР в Финляндии появилось совсем недавно. Его открыли в Хельсинки, впрочем, не исключено, что в ближайшее время дипломатические миссии донецкой народной республики появятся и в других городах Финляндии. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #днр #ес #дипломатия #представительство
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