Донецк, 14 декабря. На территории стран ЕС в этом году были открыты три представительских центра Донецкой народной республики. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел ДНР.

Представительства республики появились во Франции, Греции и Финляндии.

Как рассказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, в центрах ведется постоянная работа в рамках публичной дипломатии. Она способствует установлению информационных, культурных и экономических связей и помогает созданию позитивного имиджа ДНР в Европе, отметила представитель внешнеполитического ведомства республики.

«Помимо своей основной деятельности, представительские центры способствуют систематическим визитам иностранных делегаций в Донецкую народную республику с целью инвестирования и поиска путей взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует РИА Новости Никонорову.

Отметим, представительство ДНР в Финляндии появилось совсем недавно. Его открыли в Хельсинки, впрочем, не исключено, что в ближайшее время дипломатические миссии донецкой народной республики появятся и в других городах Финляндии.