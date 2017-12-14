«Единая Россия» поддерживает решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

Москва, 14 декабря. В партии «Единая Россия» заявили о поддержке решения президента РФ Владимира Путина идти на выборы самовыдвиженцем. Об этом сообщил лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы поддерживаем решение президента идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвленная региональная сеть», — сказал Неверов.

Стоит отметить, что в ходе сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил, что идет на выборы президента как самовыдвиженец. Он также добавил, что его предвыборная программа уже почти готова, однако кандидатура на пост главы его предвыборного штаба пока не определена.