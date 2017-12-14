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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин о включении США в нормандский формат: Я никогда не был против
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    Путин о включении США в нормандский формат: Я никогда не был против

    14:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  14 Декабря 2017
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    Путин о включении США в нормандский формат: Я никогда не был против

    Москва, 14 декабря. Соединенные Штаты являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования в Донбассе, вне зависимости от своего формального статуса, отметил президент Путин, отвечая на вопрос на большой пресс-конференции. «Они очень глубоко вовлечены в происходящее в Донбассе», — подчеркнул президент.

    «США являются полноценными и полноправным участниками процесса урегулирования в Донбассе, вне зависимости от того, находятся ли они в рамках нормандского формата или нет, — подчеркнул Путин. — Они все равно очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий».

    В рамках вопроса Путин отметил, что не знает, необходимо ли включать в нормандский формат США — «во всяком случае, это не от нас зависит».

    «Могу сказать, что я никогда в этом вопросе не был против», — объявил Путин.

    Автор: Валентин Меликов
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