Путин о включении США в нормандский формат: Я никогда не был против

Москва, 14 декабря. Соединенные Штаты являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования в Донбассе, вне зависимости от своего формального статуса, отметил президент Путин, отвечая на вопрос на большой пресс-конференции. «Они очень глубоко вовлечены в происходящее в Донбассе», — подчеркнул президент.

«США являются полноценными и полноправным участниками процесса урегулирования в Донбассе, вне зависимости от того, находятся ли они в рамках нормандского формата или нет, — подчеркнул Путин. — Они все равно очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий».

В рамках вопроса Путин отметил, что не знает, необходимо ли включать в нормандский формат США — «во всяком случае, это не от нас зависит».