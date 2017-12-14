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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин призвал Киев напрямую договориться с Донбассом
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    Путин призвал Киев напрямую договориться с Донбассом

    14:09  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:29  14 Декабря 2017
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    Путин призвал Киев напрямую договориться с Донбассом

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы журналистов на большой пресс-конференции. Комментируя ситуацию на юго-востоке Украины, глава государства заявил, что киевским властям необходимо решать все напрямую, а не через посредников.

    Путин отметил, что киевские власти, к сожалению, пока уходят от прямых контактов. Несмотря на то, что конфликты подобного рода во всем мире нигде не решались с помощью посредников.

    «По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом», — заявил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал вопрос о вводе миротворцев ООН в Донбасс. Он напомнил о том, что российская сторона соглашалась с идеей Киева вооружить Сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Однако от этого отказались представители миссии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #киев #донбасс
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