Путин призвал Киев напрямую договориться с Донбассом

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы журналистов на большой пресс-конференции. Комментируя ситуацию на юго-востоке Украины, глава государства заявил, что киевским властям необходимо решать все напрямую, а не через посредников.

Путин отметил, что киевские власти, к сожалению, пока уходят от прямых контактов. Несмотря на то, что конфликты подобного рода во всем мире нигде не решались с помощью посредников.

«По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал вопрос о вводе миротворцев ООН в Донбасс. Он напомнил о том, что российская сторона соглашалась с идеей Киева вооружить Сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Однако от этого отказались представители миссии.