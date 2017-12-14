Иначе будет резня хуже Сребреницы: Путин объяснил украинскому журналисту реалии конфликта в Донбассе

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российских военных нет в Донбассе. При этом он напомнил про резню в Сребренице, отметив важность предотвратить подобное на востоке Украины.

Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о ситуации на востоке Украины.

«Армии РФ на территории Донбасса нет, но есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными, чтобы отразить акции против региона. Иначе там будет учинена резня хуже Сребреницы», — сказал Путин.

Он напомнил про югославские события — резню в Сребренице (гражданская война 1991-1995 годов), отметив важность предотвратить подобное в Донбассе.