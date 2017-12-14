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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Иначе будет резня хуже Сребреницы: Путин объяснил украинскому журналисту реалии конфликта в Донбассе
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    Иначе будет резня хуже Сребреницы: Путин объяснил украинскому журналисту реалии конфликта в Донбассе

    14:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  14 Декабря 2017
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    Иначе будет резня хуже Сребреницы: Путин объяснил украинскому журналисту реалии конфликта в Донбассе

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российских военных нет в Донбассе. При этом он напомнил про резню в Сребренице, отметив важность предотвратить подобное на востоке Украины. 

    Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о ситуации на востоке Украины. 

    «Армии РФ на территории Донбасса нет, но есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными, чтобы отразить акции против региона.  Иначе там будет учинена резня хуже Сребреницы», — сказал Путин. 

    Он напомнил про югославские события — резню в Сребренице (гражданская война 1991-1995 годов), отметив важность предотвратить подобное в Донбассе. 

    Автор: Ирина Селезнева
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