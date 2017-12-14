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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин призвал до Рождества провести обмен пленными между Киевом и Донбассом
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    Путин призвал до Рождества провести обмен пленными между Киевом и Донбассом

    14:16  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:16  14 Декабря 2017
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    Путин призвал до Рождества провести обмен пленными между Киевом и Донбассом

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции рассказал об обменах военнопленными между ДНР и ЛНР и Киевом.

    «Люди страдают там безвинно. Думаете, люди страдают по вине Донбасса? Нет. Мне не понятно, там вооруженные силы или какие-то националистические батальоны. Истинно военные люди призваны защищать свою страны от внешних агрессоров. Что касается обмена, по поручению Порошенко этим занимается господин Медведчук. Мы провели эту работу. Он (Медведчук — Прим.ред) принес список с 76 лицами с одной стороны и более 300 — с другой. Это был украинский список, мы с ним согласились. Потом нам сказали, что это не так, надо изменить. Необходимо в конце концов определиться», — подчеркнул Путин. 

    Кроме того, он добавил, что «перед Рождеством надо сделать этот добрый шаг». 

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    Автор: Дана Балан
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