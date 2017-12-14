В ОНФ прокомментировали решение Путина о самовыдвижении на выборах-2018



Москва, 14 декабря. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов прокомментировал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

«Мы постоянно находимся в повестке президента и готовы заняться сбором подписей в поддержку нашего лидера», — заявил Анисимов.

Кроме того, он уточнил, что активисты Народного фронта, «которые готовы принять участие в этой значимой и ответственной для нас работе», есть во всех регионах РФ. Заявление Анисимова опубликовано на официальном сайте ОНФ.

Как сообщалось ранее, сегодня Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции заявил, что пойдет на выборы 2018 года самовыдвиженцем, отметив, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.