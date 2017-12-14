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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Россия
В ОНФ прокомментировали решение Путина о самовыдвижении на выборах-2018
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    В ОНФ прокомментировали решение Путина о самовыдвижении на выборах-2018

    14:02  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:04  14 Декабря 2017
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    В ОНФ прокомментировали решение Путина о самовыдвижении на выборах-2018
    Москва, 14 декабря. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов прокомментировал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

    «Мы постоянно находимся в повестке президента и готовы заняться сбором подписей в поддержку нашего лидера», — заявил Анисимов.

    Кроме того, он уточнил, что активисты Народного фронта, «которые готовы принять участие в этой значимой и ответственной для нас работе», есть во всех регионах РФ. Заявление Анисимова опубликовано на официальном сайте ОНФ.

    Как сообщалось ранее, сегодня Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции заявил, что пойдет на выборы 2018 года самовыдвиженцем, отметив, что рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #онф #выборы-2018 #самовыдвиженец
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