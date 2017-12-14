Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин не увидел желания Киева выполнять минские соглашения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин не увидел желания Киева выполнять минские соглашения

    14:05  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  14 Декабря 2017
    117

    Путин не увидел желания Киева выполнять минские соглашения

    Москва, 14 декабря. Низкая эффективность минского формата по урегулированию конфликта в Донбассе обусловлена неконструктивной позицией Украины, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции по итогам года.

    «По поводу минского формата — эффективность низкая из-за неконструктивной позиции Киева. Нет никакого желания реализовывать минские соглашения со стороны Киева, начинать настоящий политический процесс, итогом которого должен стать особый статус регионов Донбасса», — отметил он.

    По словам главы государства, закон об особом статусе Донбасса является обязательным условием минских соглашений. И он был принят Верховной радой, однако украинские власти так и не реализовали на практике этот документ, хотя параметры нормативного акта всем давно известны.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #донбасс #украина #пресс-конференция #минский формат
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть