Путин не увидел желания Киева выполнять минские соглашения

Москва, 14 декабря. Низкая эффективность минского формата по урегулированию конфликта в Донбассе обусловлена неконструктивной позицией Украины, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции по итогам года.

«По поводу минского формата — эффективность низкая из-за неконструктивной позиции Киева. Нет никакого желания реализовывать минские соглашения со стороны Киева, начинать настоящий политический процесс, итогом которого должен стать особый статус регионов Донбасса», — отметил он.

По словам главы государства, закон об особом статусе Донбасса является обязательным условием минских соглашений. И он был принят Верховной радой, однако украинские власти так и не реализовали на практике этот документ, хотя параметры нормативного акта всем давно известны.