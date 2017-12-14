ВСУ обстреляли западные окраины Донецка

Донецк, 14 декабря. Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка. В результате обстрела сгорела амбулатория детской больницы, сообщил в четверг заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его совам, 14 декабря ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка семь мин калибром 82 миллиметра, а также применили АГС и стрелковое оружие.

«Повреждения получили амбулатория детской медздравницы, сгорел гараж с гражданским автомобилем, по улице Сафонова выгорела крыша», — приводит слова Басурина РИА Новости.

Басурин уточнил, что огонь украинскими силовиками велся со стороны населенного пункта Марьинка, который находится под контролем Киева.

Напомним, украинские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня в Донбассе, обстреливая населенные пункты ДНР и ЛНР.