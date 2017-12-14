«Бюджет возможностей»: Путин рассказал, как Москва поможет нуждающимся регионам

Москва, 14 декабря. Правительство в Москве приложит все усилия для того, чтобы помочь наиболее нуждающимся регионам, которых в России не так много, подчеркнул в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Для этого будут «аккуратно» перераспределяться ресурсы регионов-доноров.

В ходе конференция президенту задали вопрос о том, поддерживает ли он проведение налоговой реформы в России для того, чтобы обеспечить регионам больше средств на собственное развитие.

«Да, я так считаю, — ответил президент, — Но сейчас не буду говорить о решениях. Мы приняли решение о реструктуризации задолженности регионов».

Президент подчеркнул, что в Москве исходят из того, что «люди на территории России должны жить примерно в одинаковых условиях».

«Мы занимаемся выравниванием бюджетных доходов, — подчеркнул Путин. — И считаем, что справедливым является перераспределение ресурсов из богатых регионов в другие регионы РФ. Наиболее нуждающихся регионов не так уж много».