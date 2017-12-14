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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Экономика
«Бюджет возможностей»: Путин рассказал, как Москва поможет нуждающимся регионам
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    «Бюджет возможностей»: Путин рассказал, как Москва поможет нуждающимся регионам

    13:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  14 Декабря 2017
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    «Бюджет возможностей»: Путин рассказал, как Москва поможет нуждающимся регионам

    Москва, 14 декабря. Правительство в Москве приложит все усилия для того, чтобы помочь наиболее нуждающимся регионам, которых в России не так много, подчеркнул в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Для этого будут «аккуратно» перераспределяться ресурсы регионов-доноров.

    В ходе конференция президенту задали вопрос о том, поддерживает ли он проведение налоговой реформы в России для того, чтобы обеспечить регионам больше средств на собственное развитие.

    «Да, я так считаю, — ответил президент, — Но сейчас не буду говорить о решениях. Мы приняли решение о реструктуризации задолженности регионов».

    Президент подчеркнул, что в Москве исходят из того, что «люди на территории России должны жить примерно в одинаковых условиях».

    «Мы занимаемся выравниванием бюджетных доходов, — подчеркнул Путин. — И считаем, что справедливым является перераспределение ресурсов из богатых регионов в другие регионы РФ. Наиболее нуждающихся регионов не так уж много».

    «Будем аккуратно делать, не подрывая желание регионов-доноров развивать свои ресурсы», — подвел итог президент.

     

    Автор: Валентин Меликов
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