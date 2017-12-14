Сирия новости 14 декабря 16.30: под ударами ВВС коалиции погибло 23 мирных жителя Дейр-эз-Зора, более 20 боевиков «Ан-Нусры» уничтожено в Алеппо

Сирия, 14 декабря. Под ударами ВВС международной коалиции погибло 23 мирных жителя Дейр-эз-Зора, более 20 боевиков «Ан-Нусры» уничтожено в Алеппо, в Дамаске террористы «Тахрир аш-Шам» нейтрализовали боевика «Аджнад аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, уничтожили более 20 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

«Исламское государство»1: потеряло командира в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: уничтожила боевика группировки «Аджнад аш-Шам» в Дамаске, потеряла более 20 боевиков в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 на западе провинции Даръа.

Международная коалиция: нанесла удар по мирному поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло 23 гражданских.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте активизировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Один из местных источников в провинции Дамаск передает, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут артиллерийский обстрел зон дислокации незаконных группировок в районе Айн Тарма.

Террористы «Тахрир аш-Шам» уничтожили боевика группировки «Аджнад аш-Шам» в районе Аль-Кадам, сообщает информационное агентство Almanar News.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Almanar News пишет, что на юго-западе провинции Алеппо солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили более 20 боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Столкновения между армией САР и сторонниками «Джебхат ан-Нусры» зафиксированы недалеко от города Ханассер.

Операцию правительственных войск против исламистов «Ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), российская авиация наносит удары по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревень Рамла, Сияла и Телль ад-Даман.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удар по предполагаемым зонам дислокации террористов «Исламского государства» в населенном пункте Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло 23 мирных жителя поселения, количество раненных устанавливается.

Один из командиров «Исламского государства» был обнаружен и ликвидирован солдатами армии САР в окрестностях города Абу Кемаль, передает Almanar News.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Информационное агентство Almanar News сообщает, что перестрелки между исламистами происходят на окраине деревни Хет и недалеко от поселения Аж-Жабилие.

Близ административного центра региона продолжаются бои между радикалами и Сирийской арабской армией (САА). Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований открыли минометный огонь по городу Даръа, в результате чего пострадало несколько мирных жителей.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хувейн на юго-западе провинции Идлиб. О боевом вылете российской авиации пишет в своем микроблоге в Twitter (@S_A_Agency) один из местных источников.

Напомним, ВКС РФ обеспечивают продвижение правительственных войск Сирии к стратегическому городу Абу Дали. В настоящее время бригады Сирийской арабской армии (САА) ведут бои с террористами «Тахрир аш-Шам» на границе провинций Идлиб и Хама.

Провинция Хама

Российская авиация совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хавин на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@NRVR11).

Ранее сообщалось об ожесточенных боях между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. Напомним, после зачистки от ИГ Дейр-эз-Зора освобождение от боевиков «Ан-Нусры» провинций Хама и Идлиб стало приоритетным направлением работы САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)