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«Это шок»: Марюс Вайсберг о запрете фильма «Бабушка легкого поведения» на Украине
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    «Это шок»: Марюс Вайсберг о запрете фильма «Бабушка легкого поведения» на Украине

    14:45  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  14 Декабря 2017
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    «Это шок»: Марюс Вайсберг о запрете фильма «Бабушка легкого поведения» на Украине

    Для режиссера, сценариста и продюсера картины, премьера которой состоялась в августе этого года, запрет показа «Бабушки легкого поведения» на Украине стал полной неожиданностью.

    В беседе с Федеральным агентством новостей автор кинокомедии Марюс Вайсберг заявил, что «политизация искусства — это совершенно не нужная никому вещь».

    «Фильм «Бабушка легкого поведения» абсолютно универсальный и не имеет никакого отношения к политике. И для меня это шок, что его запретили украинские власти. Даже не могу представить, какие у них могли быть поводы и претензии. Это абсолютный сюрреализм. Но, к сожалению, таких искривлений на Украине в последние годы происходит много, и вещи, далекие от политики, становятся ее жертвами», — сказал Марюс Вайсберг.

    Кинорежиссер отметил, что украинские зрители всегда тепло встречали его картины,

    «На Украине мои фильмы всегда прокатывались очень успешно. Мои фильмы там любят. И очень обидно, что картину «Бабушка легкого поведения» запретили, потому что украинская аудитория лишилась большого удовольствия. Комедию с Александром Реввой и Глюкозой в главных ролях хорошо бы приняли, мне кажется», — добавил Марюс Вайсберг.

    Накануне Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных в этой стране фильмов и сериалов. В перечне 646 пунктов, 66 картин были добавлены в 2017 году, пишет «Газета.ru».

    Примечательно, что 21 лента, включая «Бабушку легкого поведения», попала в список запрещенных «по итогам выводов экспертной комиссии при Госкино».

    Комедия Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения» — это единственный российский фильм, окупившийся в прокате летом 2017 года. Кассовые сборы картины составили 348 миллионов рублей. 

    Марюс Вайсберг известен также, как автор фильмов «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий».

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #украина #глюкоза #бабушка легкого поведения #госкино украины #александр ревва #марюс вайсберг
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