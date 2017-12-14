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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
«Вы вообще нормальные?»: Путин ответил на вопрос из США
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    «Вы вообще нормальные?»: Путин ответил на вопрос из США

    13:59  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  14 Декабря 2017
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    «Вы вообще нормальные?»: Путин ответил на вопрос из США

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос американской журналистки про отношения России с КНДР и Ираном, произнес фразу: «Интересные вы ребята».

    «Интересные вы ребята, — отметил российский лидер, — Ваши ребята, вроде умные люди, поставили нас в один ряд с Северной Кореей и Ираном и в то же время подталкивают нас решать вопрос КНДР. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».

    «Вы вообще нормальные?»: Путин ответил на вопрос из США

    В этот момент все присутствующие в зале на пресс-конференции начали аплодировать.

    По словам Путина, политика России, в отличие от политики других государств, главным образом лишена текущей политической конъюктуры. 

    «Мы все-таки стараемся конструктивно работать со всем по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности, — сказал глава государства. — Что касается Северной Кореи, то наша позиция хорошо известна  — мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи».

    Автор: Тимур Румянцев
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