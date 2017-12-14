«Вы вообще нормальные?»: Путин ответил на вопрос из США
Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос американской журналистки про отношения России с КНДР и Ираном, произнес фразу: «Интересные вы ребята».
«Интересные вы ребята, — отметил российский лидер, — Ваши ребята, вроде умные люди, поставили нас в один ряд с Северной Кореей и Ираном и в то же время подталкивают нас решать вопрос КНДР. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».
В этот момент все присутствующие в зале на пресс-конференции начали аплодировать.
По словам Путина, политика России, в отличие от политики других государств, главным образом лишена текущей политической конъюктуры.
«Мы все-таки стараемся конструктивно работать со всем по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности, — сказал глава государства. — Что касается Северной Кореи, то наша позиция хорошо известна — мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи».