«Вы вообще нормальные?»: Путин ответил на вопрос из США

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос американской журналистки про отношения России с КНДР и Ираном, произнес фразу: «Интересные вы ребята».

«Интересные вы ребята, — отметил российский лидер, — Ваши ребята, вроде умные люди, поставили нас в один ряд с Северной Кореей и Ираном и в то же время подталкивают нас решать вопрос КНДР. Вы вообще нормальные люди, нет? Это за скобками здравого смысла».

В этот момент все присутствующие в зале на пресс-конференции начали аплодировать.

По словам Путина, политика России, в отличие от политики других государств, главным образом лишена текущей политической конъюктуры.