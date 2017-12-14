Путин об ударах США по Северной Корее: А куда будете бить?
Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин выступает на большой пресс-конференции в Москве. Глава государства ответил на вопрос журналиста Associated Press о конфликте КНДР и США.
Путин напомнил, что обе стороны обещали прекратить учения, но не сдержали свои обещания.
«Это чрезвычайно опасная вещь», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что Северная Корея — закрытое государство, американские спецагенты вряд ли знают, какие цели нужно поражать при начале военных действий:
«А куда будете бить-то? ЦРУ знает, какие цели поражать? Достаточно одного пуска, чтобы последствия были катастрофические»