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Политика
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Политика
Путин об ударах США по Северной Корее: А куда будете бить?
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    Путин об ударах США по Северной Корее: А куда будете бить?

    14:01  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  14 Декабря 2017
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    Путин об ударах США по Северной Корее: А куда будете бить?

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин выступает на большой пресс-конференции в Москве. Глава государства ответил на вопрос журналиста Associated Press о конфликте КНДР и США.

    Путин напомнил, что обе стороны обещали прекратить учения, но не сдержали свои обещания. 

    «Это чрезвычайно опасная вещь», — подчеркнул президент.

    Он также отметил, что Северная Корея — закрытое государство, американские спецагенты вряд ли знают, какие цели нужно поражать при начале военных действий:

    «А куда будете бить-то? ЦРУ знает, какие цели поражать? Достаточно одного пуска, чтобы последствия были катастрофические»

    Автор: Алексей Громов
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