Путин об ударах США по Северной Корее: А куда будете бить?

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин выступает на большой пресс-конференции в Москве. Глава государства ответил на вопрос журналиста Associated Press о конфликте КНДР и США.

Путин напомнил, что обе стороны обещали прекратить учения, но не сдержали свои обещания.

«Это чрезвычайно опасная вещь», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Северная Корея — закрытое государство, американские спецагенты вряд ли знают, какие цели нужно поражать при начале военных действий: