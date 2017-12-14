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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин ответил журналистке из США на вопрос о КНДР: Мы стараемся работать со всеми
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    Путин ответил журналистке из США на вопрос о КНДР: Мы стараемся работать со всеми

    14:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:04  14 Декабря 2017
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    Путин ответил журналистке из США на вопрос о КНДР: Мы стараемся работать со всеми

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос американской журналистки по вопросу взаимодействия РФ и США в контексте урегулирования кризиса в КНДР. Глава государства отметил, что Россия «старается работать со всеми».

     Глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что «мы стараемся работать со всеми». Таким образом он ответил на вопрос журналистки из агентства Associated Press, которая поинтересовалась о позиции Москвы по КНДР. 

    «Позиция России по КНДР хорошо известна», — сказал президент.

    Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с разными сторонами. Москва не признает ядерный статус Северной Кореи. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сша #кндр
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