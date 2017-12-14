Путин ответил журналистке из США на вопрос о КНДР: Мы стараемся работать со всеми

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос американской журналистки по вопросу взаимодействия РФ и США в контексте урегулирования кризиса в КНДР. Глава государства отметил, что Россия «старается работать со всеми».

Глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что «мы стараемся работать со всеми». Таким образом он ответил на вопрос журналистки из агентства Associated Press, которая поинтересовалась о позиции Москвы по КНДР.

«Позиция России по КНДР хорошо известна», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с разными сторонами. Москва не признает ядерный статус Северной Кореи.