Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Общество
«Четкий анекдот»: россияне оценили ответ Путина на вопрос о военных тратах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Четкий анекдот»: россияне оценили ответ Путина на вопрос о военных тратах

    13:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  14 Декабря 2017
    71

    «Четкий анекдот»: россияне оценили ответ Путина на вопрос о военных тратах

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об оборонном бюджете и военных тратах РФ, пошутил о кортике и часах.

    В анекдоте бывший офицер спросил сына, где кортик, а тот признался, что обменял его на часы. В ответ на это отец попросил сына представить, что к ним приходят бандиты или грабители.  «Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: «Добрый вечер, московское время — 12 часов 30 минут», — рассказал Путин. 

    Ответ президента оценили в Сети. «Все сказано ясно, коротко и понятно», — комментируют россияне, пристально следящие за трансляцией большой пресс-конференции главы государства.

    «Очень понравился четкий анекдот «про кортик и часы». Все сказано ясно, коротко и понятно»,  — пишет одна из пользовательниц в Twitter. «Анекдот удачный», «Доходчиво и с юмором»,  — согласились и другие участники обсуждения.

    «Четкий анекдот»: россияне оценили ответ Путина на вопрос о военных тратах

    «Четкий анекдот»: россияне оценили ответ Путина на вопрос о военных тратах

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть