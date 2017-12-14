«Четкий анекдот»: россияне оценили ответ Путина на вопрос о военных тратах

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об оборонном бюджете и военных тратах РФ, пошутил о кортике и часах.

В анекдоте бывший офицер спросил сына, где кортик, а тот признался, что обменял его на часы. В ответ на это отец попросил сына представить, что к ним приходят бандиты или грабители. «Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: «Добрый вечер, московское время — 12 часов 30 минут», — рассказал Путин.

Ответ президента оценили в Сети. «Все сказано ясно, коротко и понятно», — комментируют россияне, пристально следящие за трансляцией большой пресс-конференции главы государства.

«Очень понравился четкий анекдот «про кортик и часы». Все сказано ясно, коротко и понятно», — пишет одна из пользовательниц в Twitter. «Анекдот удачный», «Доходчиво и с юмором», — согласились и другие участники обсуждения.