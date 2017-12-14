Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин объявил о реструктуризации долгов регионов России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин объявил о реструктуризации долгов регионов России

    13:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:35  14 Декабря 2017
    77

    Путин объявил о реструктуризации долгов регионов России

    Москва, 14 декабря. Долги российских регионов будут реструктуризованы на семь лет, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

    Путин объявил о реструктуризации долгов регионов России на семь лет под ставку 5%. Он обратил внимание, что те субъекты страны, которые смогут обеспечить рост налоговой базы не ниже уровня инфляции, смогут получить возможность реструктуризовать долг на 12 лет.

    По словам главы государства, регионам уже озвучили это предложение, и они восприняли его с энтузиазмом.

    Путин объявил о реструктуризации долгов регионов России

    Также глава государства отметил, что некоторым регионам будет предоставлена дополнительная поддержка, которая будет исчисляться миллиардами рублей. Он отметил, ее получат те регионы, у которых большая задолженность, однако таких в стране не много — три или четыре субъекта.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #долги #пресс-конференция #регионы #реструктуризация
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть