Москва, 14 декабря. Долги российских регионов будут реструктуризованы на семь лет, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Путин объявил о реструктуризации долгов регионов России на семь лет под ставку 5%. Он обратил внимание, что те субъекты страны, которые смогут обеспечить рост налоговой базы не ниже уровня инфляции, смогут получить возможность реструктуризовать долг на 12 лет.

По словам главы государства, регионам уже озвучили это предложение, и они восприняли его с энтузиазмом.

Также глава государства отметил, что некоторым регионам будет предоставлена дополнительная поддержка, которая будет исчисляться миллиардами рублей. Он отметил, ее получат те регионы, у которых большая задолженность, однако таких в стране не много — три или четыре субъекта.