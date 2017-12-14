Forbes опубликовал список самых переоцененных актеров года



Лос-Анджелес, 14 декабря. Журнал Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров 2017 года.

Первое место занял Марк Уолберг, сумма гонораров которого за минувший год составила $68 млн. С его участием было выпущено три картины, и каждый уплаченный актеру доллар принес киностудиям всего $4,4.

На второй строчке расположился Кристиан Бэйл ($6,7), затем идет Ченнинг Татум ($7,6), замыкают пятерку антирейтинга Дензел Вашингтон ($10,4) и Брэд Питт ($11,5).

В прошлом году рейтинг самых переоцененных актеров по версии Forbes возглавил Джонни Депп.

Напомним, ранее Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2017 года.