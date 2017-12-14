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Forbes опубликовал список самых переоцененных актеров года
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    Forbes опубликовал список самых переоцененных актеров года

    13:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:53  14 Декабря 2017
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    Forbes опубликовал список самых переоцененных актеров года


    Лос-Анджелес, 14 декабря. Журнал Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров 2017 года. 

    Первое место занял Марк Уолберг, сумма гонораров которого за минувший год составила $68 млн. С его участием было выпущено три картины, и каждый уплаченный актеру доллар принес киностудиям всего $4,4.

    На второй строчке расположился Кристиан Бэйл ($6,7), затем идет Ченнинг Татум ($7,6), замыкают пятерку антирейтинга Дензел Вашингтон ($10,4) и Брэд Питт ($11,5).

    В прошлом году рейтинг самых переоцененных актеров по версии Forbes возглавил Джонни Депп.

    Напомним, ранее Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2017 года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #рейтинг #голливуд #актеры
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