В Госдуме отреагировали на решение Канады о поставках летального оружия Украине

Москва, 14 декабря. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная помощь США и Канады только обострит ситуацию в Донбассе.

Депутат Госдумы считает, что Запад стремится отдалить выполнение Минских соглашений и максимально обострить ситуацию на юго-востоке Украины, приняв решение о поставке оружия Киеву.

«Решение Канады о разрешении поставок летального оружия на Украину, а также увеличение расходов в оборонном бюджете США на помощь Киеву показывают, что Запад не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Одним из самых негативных последствий решений США и Канады депутат назвал неминуемое увеличение жертв в данном регионе. Слуцкий отмечает, что американское и канадское оружие будет направленно против мирных жителей Донбасса, пишет RT.

Парламентарий заявил, что западные страны вместо стремления к выполнению Минских соглашений только подогревают градус напряженности «под благодарные аплодисменты Порошенко». Западным политикам по-прежнему наплевать на мирное население Донбасса, завершил Леонид Слуцкий.