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Политика
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В Госдуме отреагировали на решение Канады о поставках летального оружия Украине
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    В Госдуме отреагировали на решение Канады о поставках летального оружия Украине

    14:34  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  14 Декабря 2017
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    В Госдуме отреагировали на решение Канады о поставках летального оружия Украине

    Москва, 14 декабря. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная помощь США и Канады только обострит ситуацию в Донбассе.

    Депутат Госдумы считает, что Запад стремится отдалить выполнение Минских соглашений и максимально обострить ситуацию на юго-востоке Украины, приняв решение о поставке оружия Киеву.

    «Решение Канады о разрешении поставок летального оружия на Украину, а также увеличение расходов в оборонном бюджете США на помощь Киеву показывают, что Запад не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

    Одним из самых негативных последствий решений США и Канады депутат назвал неминуемое увеличение жертв в данном регионе. Слуцкий отмечает, что американское и канадское оружие будет направленно против мирных жителей Донбасса, пишет RT.

    Парламентарий заявил, что западные страны вместо стремления к выполнению Минских соглашений только подогревают градус напряженности «под благодарные аплодисменты Порошенко». Западным политикам по-прежнему наплевать на мирное население Донбасса, завершил Леонид Слуцкий.

    В Госдуме отреагировали на решение Канады о поставках летального оружия Украине

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #петр порошенко #донбасс #украина #леонид слуцкий #канада
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