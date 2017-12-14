Лишь бы как-то ехал и стрелял: эксперт о жалобах генералов ВСУ на украинские танки

Вооруженные силы Украины сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе из-за неудачной конструкции танков «Булат». Об этом рассказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64», — пояснил украинский генерал.

Кроме того, Талочный заявил, что на Украине нужно срочно создавать новые образцы бронетехники, что в настоящий момент крайне тяжело. «Здесь другие проблемы. БМ «Оплот» (украинский танк на базе советского Т-80УД — Прим. ФАН), например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском Институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности — по серийному производству новых машин», — добавил Толочный.

Экономика и ВПК

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление украинского генерала.

«Слова украинского генерала нельзя назвать откровением. В том плане, что в них нет абсолютно ничего удивительного. Страна с практически полностью разрушенной экономикой не способна иметь собственную военную промышленность. Даже если речь идет об Украине — стране, которая на выходе из Союза имела вторую после России экономику и развитый ВПК, в том числе танкостроение — на ее территории остался Харьковский бронетанковый завод. Тем не менее за годы независимости все это было практически полностью уничтожено. Ничего нового не выпускалось, да и не могло, ибо денег на разработку и внедрение чего-то нового государство не выделяло, а лучшие умы утекали за границу», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, не в лучшем виде хранилось и то, что было — танки на складах стояли под открытым небом, буквально друг на друге, в прямом смысле — гнили. То, что не сгнило и оставалось в нормальном состоянии — распродали.

«Распродажа советского наследия на Украине — вообще отдельная тема, продавали все, что только можно продать, в том числе советское оружие, которое высоко ценилось в мире. За бесценок. Вспомним хотя бы китайский авианосец. Не стали исключением и танки. Вообще, танковую отрасль «спасло» лишь то, что после развала Союза это была одна из немногих отраслей, представлявших замкнутый цикл (как та же военно-транспортная авиация). Когда на Украине началась гражданская война, выяснилось, что воевать толком нечем. Конечно для того, чтобы воевать с партизанами, достаточно было и того, что осталось, но после 2015 года ситуация изменилась. Для ведения полномасштабной войны с республиками и тем более — их разгрома, этого явно недостаточно», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что недавно Порошенко анонсировал отправку в Донбасс партии модернизированных Т-80.

«Мы не можем точно утверждать, что на деле представляет эта модернизация, но, судя по тому, что мне доводилось слышать, речь идет о том, чтобы склепать несколько танков из запчастей уже нефункциональных образцов. То есть поскрести по сусекам. «Я его слепила из того, что было» это называется. В любом случае, эта техника будет устаревшей, но для «АТО» иного и не надо, лишь бы как-то ехал и стрелял. Ну, и пустить пыль в глаза. Мол, смотрите, мы новые танки выпускаем, несмотря ни на что.