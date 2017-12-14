Названы самые продаваемые смартфоны октября

Москва, 14 декабря. Смартфоны компании Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus стали лидерами по продажам среди смартфонов в октябре. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном азиатской исследовательской компанией Counterpoint.

Специалисты выяснили, что по числу продаж iPhone 8 принадлежит первое место в списке самых востребованных смартфонов октября — за один месяц было распродано 4,6% данной модели. На второй строчке расположилась другая модель смартфона от Apple — iPhone 8 Plus. Нарушает гегемонию продукции Apple смартфон Samsung Galaxy Note, он на третьем месте в списке по количеству продаж в октябре.

Данные исследования опровергают ранее растиражированную информацию о том, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus не оправдали надежд разработчиков и не стали такими популярными, как предыдущие модели Apple.

Напомним, ранее стало известно, что цены на последнюю модель смартфона от Apple — iPhone X — значительно снизились. Как отмечает «Ura.ru», телефон, в ожидании выхода которого многие фанаты техники Apple стояли в многочасовых очередях, подешевел на 10 тысяч рублей.