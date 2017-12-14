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Названы самые продаваемые смартфоны октября
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    Названы самые продаваемые смартфоны октября

    13:57  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  14 Декабря 2017
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    Названы самые продаваемые смартфоны октября

    Москва, 14 декабря. Смартфоны компании Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus стали лидерами по продажам среди смартфонов в октябре. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном азиатской исследовательской компанией Counterpoint.

    Специалисты выяснили, что по числу продаж iPhone 8 принадлежит первое место в списке самых востребованных смартфонов октября — за один месяц было распродано 4,6% данной модели. На второй строчке расположилась другая модель смартфона от Apple — iPhone 8 Plus. Нарушает гегемонию продукции Apple смартфон Samsung Galaxy Note, он на третьем месте в списке по количеству продаж в октябре. 

    Названы самые продаваемые смартфоны октября

    Данные исследования опровергают ранее растиражированную информацию о том, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus не оправдали надежд разработчиков и не стали такими популярными, как предыдущие модели Apple. 

    Напомним, ранее стало известно, что цены на последнюю модель смартфона от Apple — iPhone X — значительно снизились. Как отмечает «Ura.ru», телефон, в ожидании выхода которого многие фанаты техники Apple стояли в многочасовых очередях, подешевел на 10 тысяч рублей.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #apple #iphone 8 #смартфон #список
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