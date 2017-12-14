Путин призвал США «не набрасываться» на RТ и Sputnik



Москва, 14 декабря. Американские СМИ и политики должны понять, что необходимо не набрасываться на конкурентов «как зверьки», а конкурировать с российскими средствами массовой информации, подчеркнул, отвечая на вопрос американского журналиста на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос американского корреспондента о контактах окружения Трампа с Москвой, президент Путин напомнил об атаках на российские телевизионные каналы в США. Глобальные американские СМИ, действующие во всем мире, почувствовали угрозу, когда им пришлось конкурировать с RT и Sputnik.

«Их доля ничтожна, он они кажутся угрозой, — отметил Путин. — Ну а где же тогда свобода информации? Один из краеугольных камней американской демократии».

Путин подчеркнул, что всем необходимо понимать, что «у кого-то получается, у кого-то не получается».