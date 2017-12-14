Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Обвиняемая в поборах директор оренбургской школы забрала заявление об увольнении
Политика
Путин призвал США «не набрасываться» на RТ и Sputnik
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал США «не набрасываться» на RТ и Sputnik

    13:39  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:44  14 Декабря 2017
    195

    Путин призвал США «не набрасываться» на RТ и Sputnik
    Москва, 14 декабря. Американские СМИ и политики должны понять, что необходимо не набрасываться на конкурентов «как зверьки», а конкурировать с российскими средствами массовой информации, подчеркнул, отвечая на вопрос американского журналиста на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. 

    Отвечая на вопрос американского корреспондента о контактах окружения Трампа с Москвой, президент Путин напомнил об атаках на российские телевизионные каналы в США. Глобальные американские СМИ, действующие во всем мире, почувствовали угрозу, когда им пришлось конкурировать с RT и Sputnik.

    «Их доля ничтожна, он они кажутся угрозой, — отметил Путин. — Ну а где же тогда свобода информации? Один из краеугольных камней американской демократии».

    Путин подчеркнул, что всем необходимо понимать, что «у кого-то получается, у кого-то не получается».

    «Надо делать выводы и идти вперед, а не набрасываться как зверьки друг на друга», — заявил президент.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть