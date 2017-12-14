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Политика
Путин: Производители зерна нуждаются в поддержке
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    Путин: Производители зерна нуждаются в поддержке

    13:42  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  14 Декабря 2017
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    Путин: Производители зерна нуждаются в поддержке

    Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что производители зерна нуждаются в поддержке.

    «Производителя зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами», — отметил он, комментируя вопрос о поддержке сельского хозяйства.

    По словам главы государства, необходимо подумать о том, как именно будет предоставляться аграриям помощь. Путин допускает возможность использования системы государственных закупок, однако правительство ее считает нерациональной.

    Другим способом поддержки является субсидирование железнодорожных перевозок.

    «Совершенно точно, о чем мы договаривались с правительством. Речь идет о субсидировании железнодорожных перевозок… Оно должно быть принято и должно сработать», — отметил российский лидер.

    Автор: Алексей Громов
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