Путин: Производители зерна нуждаются в поддержке

Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что производители зерна нуждаются в поддержке.

«Производителя зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами», — отметил он, комментируя вопрос о поддержке сельского хозяйства.

По словам главы государства, необходимо подумать о том, как именно будет предоставляться аграриям помощь. Путин допускает возможность использования системы государственных закупок, однако правительство ее считает нерациональной.

Другим способом поддержки является субсидирование железнодорожных перевозок.