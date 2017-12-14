Путин озвучил свою позицию по вопросу о запрете абортов

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин разъяснил свою позицию по вопросу о запрете абортов. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин заявил, что считает опасным полный запрет абортов, отметив, что решение о сохранении ребенка должно оставаться за женщиной. Глава государства также добавил, что запрет абортов приведет к тому, что женщины будут делать их за границей или подпольно, нанося колоссальный ущерб своему здоровью женщин.

«В случае тотального запрещения у нас будут расти криминальные аборты, расцветут красным цветом подпольные аборты, наноситься непоправимый ущерб здоровью женщины. Мы ведем дискуссию, я готов дискутировать. Но в этом вопросе нельзя ломать через колено», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил необходимость активизировать работу с беременными женщинами, а также подумать об увеличении объемов их поддержки.