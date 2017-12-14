Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Политика
Путин озвучил свою позицию по вопросу о запрете абортов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин озвучил свою позицию по вопросу о запрете абортов

    15:39  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  14 Декабря 2017
    82

    Путин

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин разъяснил свою позицию по вопросу о запрете абортов. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

    Владимир Путин заявил, что считает опасным полный запрет абортов, отметив, что решение о сохранении ребенка должно оставаться за женщиной. Глава государства также добавил, что запрет абортов приведет к тому, что женщины будут делать их за границей или подпольно, нанося колоссальный ущерб своему здоровью женщин.

    «В случае тотального запрещения у нас будут расти криминальные аборты, расцветут красным цветом подпольные аборты, наноситься непоправимый ущерб здоровью женщины. Мы ведем дискуссию, я готов дискутировать. Но в этом вопросе нельзя ломать через колено», — сказал Путин.

    При этом глава государства отметил необходимость активизировать работу с беременными женщинами, а также подумать об увеличении объемов их поддержки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #президент #пресс-конференция
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть