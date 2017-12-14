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Путин ответил Собчак: Вы хотите, чтобы у нас бегали Саакашвили?
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    Путин ответил Собчак: Вы хотите, чтобы у нас бегали Саакашвили?

    15:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  14 Декабря 2017
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    Путин

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская оппозиция должна выйти с ясной и понятной программой позитивных действий. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос Ксении Собчак о честной конкуренции на предстоящих выборах.

    «Оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивных действий. Вот вы идете «против всех». А что вы предлагаете?» — спросил Путин.

    Глава государства также добавил, что отсутствие программы у оппозиции приведет к тому, что в России будут «майданы», а по улицам будут бегать «саакашвили».

    «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили?», — спросил Путин.

    Президент подчеркнул, что россияне не хотят такого развития событий, а значит этого не допустят.

    Напомним, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. Ксения Собчак заявила о желании баллотироваться на выборы президента, позиционируя себя как кандидата «против всех».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #пресс-конференция
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