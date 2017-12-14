Путин оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика сумела преодолеть существенное падение цен на нефть и западные санкции. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Президент отметил, что экономика России пережила самые серьезные потрясения в период с 2014 по 2015 год. При этом Путин добавил, что эти негативные факторы позволили российской экономике перестроиться.

«Я уверенно говорю, что санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но все-таки повлияли. Мы можем об этом потом еще подробно поговорить», — сказал Путин.

Президент также добавил, что в настоящее время зафиксирован рост российской экономики. По его словам, рост ВВП в 2017 году составляет 1,6%, рост промышленного производства - тоже 1,6%. Кроме того, зафиксирован рост химической промышленности, автопрома, фармацевтики и сельского хозяйства.