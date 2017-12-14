Путин обратился к США: Зачем вы спровоцировали Северную Корею?
Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове.
Глава государства раскритиковал действия американской стороны. Он напомнил о том, что Москва не признает ядерный статус Северной Кореи.
В 2005 году стороны договорились о сворачивании ядерной программы КНДР. Однако США этого показалось мало.
«Северная Корея плюнула и вышла из договоренностей… Ну зачем вы это сделали? Мало показалось? Зачем тогда подписывали? Спровоцировали Корею на выход», — возмутился Путин, отвечая на вопрос журналистки Associated Press.
По мнению российского лидера, необходимо прекратить нагнетать ситуацию вокруг конфликта на Корейском полуострове.
«Надо эту спираль закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь», — резюмировал Владимир Владимирович Путин.