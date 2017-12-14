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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин обратился к США: Зачем вы спровоцировали Северную Корею?
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    Путин обратился к США: Зачем вы спровоцировали Северную Корею?

    14:02  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:31  14 Декабря 2017
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    Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове.

    Глава государства раскритиковал действия американской стороны. Он напомнил о том, что Москва не признает ядерный статус Северной Кореи. 

    В 2005 году стороны договорились о сворачивании ядерной программы КНДР. Однако США этого показалось мало.

    «Северная Корея плюнула и вышла из договоренностей… Ну зачем вы это сделали? Мало показалось? Зачем тогда подписывали? Спровоцировали Корею на выход», — возмутился Путин, отвечая на вопрос журналистки Associated Press.

    По мнению российского лидера, необходимо прекратить нагнетать ситуацию вокруг конфликта на Корейском полуострове.

    «Надо эту спираль закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь», — резюмировал Владимир Владимирович Путин.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия
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