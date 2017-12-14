Путин рассказал, что будет с налогами после 2019 года

Москва, 14 декабря. Глава российского государства Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал, что будет с налогами после 2019 года.

«Собственно налоги до конца 2018 года расти не будут. Что касается 2019 года, я уже говорил, что мы наметили основные направления развития, надо источники найти. Мы думаем, какие это могут быть источники. Думаем, как в налоговой системе сделать так, чтобы это работало на страну.

Сейчас, мне кажется, рано говорить. Мы не будем делать это кулуарно, мы проведем на экспертном уровне оценку, встретимся с бизнес-кругами и определим, как это будет работать», — рассказал Путин.

Владимир Путин. Биография