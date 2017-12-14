Нужно освободить людей от копящейся налоговой задолженности — Путин

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавить россиян от копящейся налоговой задолженности. Об этом он сказал, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Некоторые налоги тяжким бременем ложатся на граждан и бизнес — капремонт, например, или задолженность, которая возникает на протяжении предыдущих лет в силу несовершенства налоговой системы. Нужно освободить людей от этих выплат и сделать максимально без бюрократии», — отметил глава государства.

По словам Путина, общий объем задолженности россиян на сегодняшний день составляет 41 млрд рублей. Объем задолженности 2,9 млн индивидуальных предпринимателей — 15 млрд рублей. При этом возникает ситуация, когда предприниматель начинает бизнес, терпит неудачу, но налоги при этом продолжают начисляться. Эту ситуацию необходимо менять, уверен российский лидер.