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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Россия
Нужно освободить людей от копящейся налоговой задолженности — Путин
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    Нужно освободить людей от копящейся налоговой задолженности — Путин

    13:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:53  14 Декабря 2017
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    Нужно освободить людей от копящейся налоговой задолженности — Путин

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавить россиян от копящейся налоговой задолженности. Об этом он сказал, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

    «Некоторые налоги тяжким бременем ложатся на граждан и бизнес — капремонт, например, или задолженность, которая возникает на протяжении предыдущих лет в силу несовершенства налоговой системы. Нужно освободить людей от этих выплат и сделать максимально без бюрократии», — отметил глава государства.

    По словам Путина, общий объем задолженности россиян на сегодняшний день составляет 41 млрд рублей. Объем задолженности 2,9 млн индивидуальных предпринимателей — 15 млрд рублей. При этом возникает ситуация, когда предприниматель начинает бизнес, терпит неудачу, но налоги при этом продолжают начисляться. Эту ситуацию необходимо менять, уверен российский лидер.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #налоги #пресс-конференция #задолженность
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