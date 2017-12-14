Путин о вмешательстве РФ в выборы президента США: Это все придумано
Москва, 14 декабря. Российское вмешательство в выборы президента США придумано, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Это все придумано», — подчеркнул глава государства на большой пресс-конференции в Москве.
По его словам, люди, которые это делают, наносят ущерб политическому состоянию страны, бездумно относятся к избирателям, которые проголосовали за Дональда Трампа.
«Как вы себе представляете избирательный процесс в любой стране? — спросил Путин журналиста. — Что, нужно вообще запретить любые контакты?»
Глава государства напомнил о ситуации с бывшим послом Сергеем Кисляком.
«Чего здесь такого кто-то увидел запредельного, почему это приобретает характер какой-то шпиономании?» — заявил президент.