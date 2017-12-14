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Общество
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Политика
Путин о вмешательстве РФ в выборы президента США: Это все придумано
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    Путин о вмешательстве РФ в выборы президента США: Это все придумано

    13:32  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:37  14 Декабря 2017
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    Путин о вмешательстве РФ в выборы президента США: Это все придумано

    Москва, 14 декабря. Российское вмешательство в выборы президента США придумано, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Это все придумано», — подчеркнул глава государства на большой пресс-конференции в Москве.

    По его словам, люди, которые это делают, наносят ущерб политическому состоянию страны, бездумно относятся к избирателям, которые проголосовали за Дональда Трампа.

    «Как вы себе представляете избирательный процесс в любой стране? — спросил Путин журналиста. — Что, нужно вообще запретить любые контакты?»

    Глава государства напомнил о ситуации с бывшим послом Сергеем Кисляком.

    «Чего здесь такого кто-то увидел запредельного, почему это приобретает характер какой-то шпиономании?» — заявил президент.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #выборы #путин #сша #трамп
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