Путин о вмешательстве РФ в выборы президента США: Это все придумано

Москва, 14 декабря. Российское вмешательство в выборы президента США придумано, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Это все придумано», — подчеркнул глава государства на большой пресс-конференции в Москве.

По его словам, люди, которые это делают, наносят ущерб политическому состоянию страны, бездумно относятся к избирателям, которые проголосовали за Дональда Трампа.

«Как вы себе представляете избирательный процесс в любой стране? — спросил Путин журналиста. — Что, нужно вообще запретить любые контакты?»

Глава государства напомнил о ситуации с бывшим послом Сергеем Кисляком.