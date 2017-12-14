Путин о миротворцах ООН: Киеву нужно договариваться с Донбассом

Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.

Он напомнил о том, что российская сторона соглашалась с идеей Киева вооружить Сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Однако это этого отказались сами миссионеры.

Позднее президент Украины Петр Порошенко предложил обеспечить безопасность членов СММ с помощью ООН.

«Я и с этим согласился… Мы внесли соответствующий проект резолюции в ООН», — добавил Путин.

Непосредственно ФРГ Ангела Меркель предложила охранять сотрудников ОБСЕ на всей территории зоны конфликта.