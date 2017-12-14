Путин о миротворцах ООН: Киеву нужно договариваться с Донбассом
Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.
Он напомнил о том, что российская сторона соглашалась с идеей Киева вооружить Сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Однако это этого отказались сами миссионеры.
Позднее президент Украины Петр Порошенко предложил обеспечить безопасность членов СММ с помощью ООН.
«Я и с этим согласился… Мы внесли соответствующий проект резолюции в ООН», — добавил Путин.
Непосредственно ФРГ Ангела Меркель предложила охранять сотрудников ОБСЕ на всей территории зоны конфликта.
«Но сейчас выясняется, что и этого недостаточно… Все сводится к тому, чтобы взять под международный контроль территорию. Мы не против этого, но киевским властям нужно договариваться с Донбассом», — резюмировал российский лидер.