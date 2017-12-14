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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин о миротворцах ООН: Киеву нужно договариваться с Донбассом
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    Путин о миротворцах ООН: Киеву нужно договариваться с Донбассом

    14:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  14 Декабря 2017
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    Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.

    Он напомнил о том, что российская сторона соглашалась с идеей Киева вооружить Сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Однако это этого отказались сами миссионеры.

    Позднее президент Украины Петр Порошенко предложил обеспечить безопасность членов СММ с помощью ООН.

    «Я и с этим согласился… Мы внесли соответствующий проект резолюции в ООН», — добавил Путин.

    Непосредственно ФРГ Ангела Меркель предложила охранять сотрудников ОБСЕ на всей территории зоны конфликта.

    «Но сейчас выясняется, что и этого недостаточно… Все сводится к тому, чтобы взять под международный контроль территорию. Мы не против этого, но киевским властям нужно договариваться с Донбассом», — резюмировал российский лидер.

    Автор: Алексей Громов
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