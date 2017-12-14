Путин ответил на вопрос о санации российских банков

Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о санации банков, отметив, что речь идет об оздоровлении кредитных учреждений через АСВ.

Президент России Владимир Путин отметил, что в России происходит оздоровление банков через Агентство по страхованию вкладов. При этом, «кредитные ресурсы, полученные из других источников, остаются за скобками». Президент подчеркнул, что в стране действует порядка 521 банков, а кредитных учреждений еще больше.