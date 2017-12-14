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Общество
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Экономика
Путин ответил на вопрос о санации российских банков
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    Путин ответил на вопрос о санации российских банков

    13:42  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  14 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос о санации российских банков

    Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о санации банков, отметив, что речь идет об оздоровлении кредитных учреждений через АСВ. 

    Президент России Владимир Путин отметил, что в России происходит оздоровление банков через Агентство по страхованию вкладов. При этом, «кредитные ресурсы, полученные  из других источников, остаются за скобками». Президент подчеркнул, что в стране действует порядка 521 банков, а кредитных учреждений еще больше. 

    «Центробанк говорит, что если он что-то забирает под себя, то с целью последующей приватизации», — сказал российский лидер. В правительстве придерживаются этой позиции, отметил Путин. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #центробанк #банки
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