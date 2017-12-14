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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Россия
В ЦИК отреагировали на решение Путина идти самовыдвиженцем на выборы-2018
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    В ЦИК отреагировали на решение Путина идти самовыдвиженцем на выборы-2018

    13:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:31  14 Декабря 2017
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    В ЦИК отреагировали на решение Путина идти самовыдвиженцем на выборы-2018

    Москва, 14 декабря. Замглавы ЦИК России Николай Булаев прокомментировал решение действующего главы государства Владимира Путина идти на выборы-2018 в качестве самовыдвиженца.

    По его словам, самовыдвижение всегда является более сложной формой выдвижения на выборах. «На мой взгляд, более доверительный по отношению к избирателям способ выдвижения», — подчеркнул он, уточнив, что Путину предстоит «большая работа». Так, в поддержку выдвижения ему необходимо будет собрать 300 тыс. подписей избирателей 

    «Есть необходимость сбора подписей, и количество достаточно значимо — 300 тыс. подписей собирает самовыдвиженец, это большая работа», — сказал он в комментарии РИА Новости.

    При этом Булаев уточнил, что в каждом регионе можно собрать не более 7,5 тыс. подписей

    «В данном случае уже на этапе выдвижения избиратель высказывает свою позицию в отношении кандидата, поддерживая или не поддерживая своей подписью его выдвижение», — заключил он.

    Как сообщалось ранее, о своем решении идти на выборы как самовыдвиженец Путин заявил в ходе большой пресс-конференции.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #путин #президент #выборы-2018 #самовыдвижение
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