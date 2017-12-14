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Путин: Допинговый скандал раздувается перед ключевыми политическими событиями в России
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    Путин: Допинговый скандал раздувается перед ключевыми политическими событиями в России

    13:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  14 Декабря 2017
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    Путин: Допинговый скандал раздувается перед ключевыми политическими событиями в России

    Москва, 14 декабря. Допинговый скандал вокруг российской олимпийской сборной — безо всякого сомнения — раздувается в преддверии важнейших политических событий в России, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин, подчеркнув, что ему это известно достоверно.

    Отвечая на вопрос журналиста "Матч-ТВ" президент Путин подчеркнул, что допинговый скандал возник не просто так - однако был очень сильно политизирован.

    «Мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого, выявлены реальные случаи применения допинга, — отметил Путин. — Такое есть и в других странах, но вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа».

    При этом, особо подчеркнул Путин, «в политической подоплеке этого скандала сомнений нет».

    «Мы уже говорили, что очевидно, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Я просто знаю, что так и есть, — объявил Путин. — Но есть другие, системные вещи».

    Путин: Допинговый скандал раздувается перед ключевыми политическими событиями в России

    Президент указал на то, что многие западные спортсмены получают от ВАДА разрешение принимать запрещенные для других препараты по медицинским соображениям.

    «Это странно очень, что кто-то получает конкурентные преимущества, — отметил Путин. — Может, им вне конкурса выступать или делать как-то по другом? Конкуренция должны быть соблюдена».

    Автор: Валентин Меликов
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