Путин объяснил, кто должен оценивать работу Трампа

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции рассказал, кто должен оценивать работу главы США Дональда Трампа и выразил надежду, что отношения между РФ и США нормализуются.

«Не мне оценивать работу Трампа — это должен сделать его избиратель. Мы видим некоторые достижения Трампа, посмотрите на рынки, как они выросли — это говорит о том, что их экономика растет. Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но пока не может. Он говорил об улучшении отношений с РФ, но не может сделать этого из-за известных ограничений. Надеюсь, у него осталось такое желание», — подчеркнул Путин.