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Политика
Путин объяснил, кто должен оценивать работу Трампа
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    Путин объяснил, кто должен оценивать работу Трампа

    13:31  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:31  14 Декабря 2017
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    Путин объяснил, кто должен оценивать работу Трампа

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции рассказал, кто должен оценивать работу главы США Дональда Трампа и выразил надежду, что отношения между РФ и США нормализуются.

    «Не мне оценивать работу Трампа — это должен сделать его избиратель. Мы видим некоторые достижения Трампа, посмотрите на рынки, как они выросли — это говорит о том, что их экономика растет. Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но пока не может. Он говорил об улучшении отношений с РФ, но не может сделать этого из-за известных ограничений. Надеюсь, у него осталось такое желание», — подчеркнул Путин. 

    Владимир Путин. Биография 

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #трамп
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