ИГ атаковало контрольно-пропускной пункт Ирака

Бейрут, 14 декабря. Боевики «Исламского государства»1 обстреляли из минометов позиции армии Ирака на границе с Сирией.

Ливанское издание «Аль-Масдар» сообщило о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли минометному обстрелу позиции иракской армии и контрольно-пропускной пункт на границе с Сирией. Соответствующий отчет опубликовало одно из подконтрольных «Халифату» информ-агентств. По данным источника атака была совершена из провинции Хасака. На данный момент информация о потерях со стороны иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») не поступала.

Ранее отмечалось, что после поражения отдельные отряды «Исламского государства» скрываются в пустынных районах Сирии и Ирака и предпринимают единичные попытки нападений на правительственные войска. В Генштабе РФ подтвердили, что на востоке Сирии сохранились отдельные очаги сопротивления «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.