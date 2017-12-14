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Новости Сирии
ИГ атаковало контрольно-пропускной пункт Ирака
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    ИГ атаковало контрольно-пропускной пункт Ирака

    13:38  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  14 Декабря 2017
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    ИГ атаковало контрольно-пропускной пункт Ирака

    Бейрут, 14 декабря. Боевики «Исламского государства»1 обстреляли из минометов позиции армии Ирака на границе с Сирией.

    Ливанское издание «Аль-Масдар» сообщило о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли минометному обстрелу позиции иракской армии и контрольно-пропускной пункт на границе с Сирией. Соответствующий отчет опубликовало одно из подконтрольных «Халифату» информ-агентств. По данным источника атака была совершена из провинции Хасака. На данный момент информация о потерях со стороны иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») не поступала.

    Ранее отмечалось, что после поражения отдельные отряды «Исламского государства» скрываются в пустынных районах Сирии и Ирака и предпринимают единичные попытки нападений на правительственные войска. В Генштабе РФ подтвердили, что на востоке Сирии сохранились отдельные очаги сопротивления «Халифата».

    ИГ атаковало контрольно-пропускной пункт Ирака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #ирак #хасака
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