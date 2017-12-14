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Экс-советник Трампа может выпустить книгу об импичменте президента США
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    Экс-советник Трампа может выпустить книгу об импичменте президента США

    13:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:23  14 Декабря 2017
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    Экс-советник Трампа может выпустить книгу об импичменте президента США

    Вашингтон, 14 декабря. Экс-советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун пишет книгу о возможном отстранении своего бывшего начальника от власти. Об этом сам автор рассказал в интервью журналу Vanity Fair.

    Стоун отметил, что считает вполне вероятным, что прокуратура, занимающаяся расследованием о якобы вмешательстве России в американские выборы, предъявит Трампу обвинение. Речь может идти, например, о статье о создании препятствий для правосудия. Такой поворот событий, считает Стоун, вполне может привести к импичменту, указывает ТАСС.     

    Бывший соратник Трампа также рассказал, что назвал книгу, работа над которой еще продолжается, «Уничтожение президента». Стоун признался, что надеется, что ему не придется ее публиковать, однако добавил, что, по его мнению, Трампу не говорят правду о том, как плохо на самом деле идут дела.

    Отметим, предыдущая книга Стоуна называлась «Становление президента 2016». 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #трамп #импичмент #советник
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