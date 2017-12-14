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Политика
Путин рассказал, как действия США угрожают международной безопасности
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    Путин рассказал, как действия США угрожают международной безопасности

    13:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал, как действия США угрожают международной безопасности

    Москва, 14 декабря. Россия не выходила ни из одного из основополагающих договоров, обеспечивающих международную безопасность, однако готова обеспечить свою безопасность перед лицом действий США, подчеркнул в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин. В то же время этого нельзя сказать о США.

    В ответ на вопрос о том, «выживет ли существующих договор об ограничении стратегических вооружений», который обеспечивает существующую картину международной безопасности, президент Путин отметил, что Россия будет адекватно отвечать на агрессивные действия со стороны США.

    «Мы не выходили из основополагающих договоров, которые являются краеугольным камнем международной безопасности, — подчеркнул Путин. — Мы не выходили из договора по ПРО — США вышли из него в одностороннем порядке».

    В настоящее время на Западе пошли разговоры о том, что Россия не соблюдает договор по ограничению распространения ракет средней и малой дальности.

    «Они пытаются нас в чем-то упрекнуть и обвинять, а сами-то они уже фактически вышли, — отметил Путин. — Они поставили противоракетные системы в Румынии — а как они поставили — поставили пусковые системы AEGIS, сняли с моря и поставили — эти системы можно легок заменить на ракеты средней дальности».

    Путин рассказал, как действия США угрожают международной безопасности

    «Процесс уже пошел по факту, — отметил Владимир Путин. — Если и дальше так дело пойдет, ничего в этом хорошего нет».

    Путин рассказал, как действия США угрожают международной безопасности

    Автор: Валентин Меликов
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