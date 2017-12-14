Москва, 14 декабря. Окончательное решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, оно не может обсуждаться закрыто.

Путин отметил, что вопрос повышения возраста выхода на пенсию является очень важным и чувствительным. Сегодняшняя планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е гг прошлого века, напомнил президент.

«Сейчас все европейские страны, включая Белоруссию, уже приняли решение о повышении», — сказал глава государства.

По мнению сторонников изменения пенсионного возраста, если этого не сделать, то с учетом продолжительности жизни количество вышедших на пенсию будет увеличиваться, а работающих россиян — сократится.

«Это не даст нам возможности сбалансировать пенсионную систему, — пояснил Путин. — Доходы пенсионеров будут заморожены и с учетом инфляции будут сокращаться».

«Еще раз подчеркну — никакого окончательного решения не принято, — сказал российский лидер. — Чтобы принять окончательно, необходимо посчитать, к чему что приведет. При любом варианте это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию».

Путин подчеркнул, что такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства — только открыто, с привлечением общественности и обсуждениями в Госдуме.