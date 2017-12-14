Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Рано говорить о будущей конфигурации правительства — Путин
Россия
Окончательное решение о повышении пенсионного возраста не принято — Путин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Окончательное решение о повышении пенсионного возраста не принято — Путин

    13:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:45  14 Декабря 2017
    188

    Окончательное решение о повышении пенсионного возраста не принято — Путин

    Москва, 14 декабря. Окончательное решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, оно не может обсуждаться закрыто.

    Путин отметил, что вопрос повышения возраста выхода на пенсию является очень важным и чувствительным. Сегодняшняя планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е гг прошлого века, напомнил президент.

    «Сейчас все европейские страны, включая Белоруссию, уже приняли решение о повышении», — сказал глава государства.

    По мнению сторонников изменения пенсионного возраста, если этого не сделать, то с учетом продолжительности жизни количество вышедших на пенсию будет увеличиваться, а работающих россиян — сократится.

    «Это не даст нам возможности сбалансировать пенсионную систему, — пояснил Путин. — Доходы пенсионеров  будут заморожены и с учетом инфляции будут сокращаться».

    «Еще раз подчеркну — никакого окончательного решения не принято, — сказал российский лидер. — Чтобы принять окончательно, необходимо посчитать, к чему что приведет. При любом варианте это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию».

    Путин подчеркнул, что такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства — только открыто, с привлечением общественности и обсуждениями в Госдуме.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #пенсионный возраст
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть