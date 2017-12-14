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Россия будет конструктивно отстаивать права своих спортсменов — Путин
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    Россия будет конструктивно отстаивать права своих спортсменов — Путин

    13:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:26  14 Декабря 2017
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    Россия будет конструктивно отстаивать права своих спортсменов - Путин

    Москва, 14 декабря. Россия будет конструктивно отстаивать права своих «чистых» спортсменов, которые пострадали из-за решений МОК, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

    Президент во время пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг допинга в спорте. Путин напомнил, что некоторые спортсмены легально принимают запрещенные препараты, например из-за болезни, и участвуют в соревнованиях наравне со всеми.

    «Не хочется никого обижать и задевать, но конкуренция должна быть соблюдена», — заметил глава страны.

    Путин отметил, что Россия будет конструктивно выстраивать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

    «Конструктивно работать, выстраивать отношения», — уточнил он.

    Россия будет конструктивно отстаивать права своих спортсменов — Путин

    Путин также заметил, что Россия будет защищать права своих «чистых» спортсменов, которые пострадали от решений МОК.

    «(Россия будет) помогать спортсменам отстаивать свою честь и достоинство», — констатировал президент.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #мок #пресс-конференция #спорстмены
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