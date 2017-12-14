Россия будет конструктивно отстаивать права своих спортсменов — Путин

Москва, 14 декабря. Россия будет конструктивно отстаивать права своих «чистых» спортсменов, которые пострадали из-за решений МОК, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент во время пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг допинга в спорте. Путин напомнил, что некоторые спортсмены легально принимают запрещенные препараты, например из-за болезни, и участвуют в соревнованиях наравне со всеми.

«Не хочется никого обижать и задевать, но конкуренция должна быть соблюдена», — заметил глава страны.

Путин отметил, что Россия будет конструктивно выстраивать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Конструктивно работать, выстраивать отношения», — уточнил он.

Путин также заметил, что Россия будет защищать права своих «чистых» спортсменов, которые пострадали от решений МОК.