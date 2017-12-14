Российские военные медики вернулись в Краснодарский край из Сирии

Москва, 14 декабря. В четверг из командировки в Сирию в Краснодарский край возвратились военнослужащие медицинского отряда специального назначения.

В Сирии российские военные медики обеспечивали работу госпиталя для гражданского населения. В Краснодарском крае служащих встретил замначальника штаба Воздушно-десантных войск Олег Пальгуев. Он поздравил бойцов с возвращением домой и успешным выполнением задач в САР.

«Поздравляю бойцов 32-го отдельного медицинского отряда с успешным выполнением особых задач и возвращением домой. В тяжелых, порой невыносимых условиях вы спасали жизни людей и дарили им надежду», — приводит слова Пальгуева ТАСС.

Также военных медиков поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметивший, что во время командировки служащие продемонстрировали не только профессиональные навыки и умения, но и такие личные качества, как мужество.

«Вы герои — настоящие герои нашего времени, мы гордимся вами. И гордятся вами ваши семьи, и наконец-то они смогут спать спокойно: вы дома», — подчеркнул Кондратьев.

В группу российских военных медиков, участвовавших в сирийской операции, входят 30 человек. Среди них – врачи, средний медицинский персонал и специалисты вспомогательных служб. За время работы в Сирии отряд оказал помощь 20 тысячам человек, из которых пять тысяч – дети. Также российские военные медики провели в САР порядка 500 хирургических операций, сообщает Минобороны РФ.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии, отметив, что военнослужащие РФ блестяще справились с поставленными перед ними задачами.