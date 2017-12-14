Путин заявил о планах по созданию лабораторий мирового класса для детей

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции рассказал о планах создать научные лаборатории мирового класса для детей. Он также напомнил о созданном в Сочи центре «Сириус».

«Сириус — центр работы с талантливыми детьми, там огромные площади. Мы хотим при нем создать научные современные лаборатории по нескольким направлениям. Там разработают методики работы с молодыми людьми. Целое направление сейчас организуется. Кроме «Сириуса» есть «Артек» и «Океан», «Орленок» на Кавказе, но это не все. В чем смысл? Вести ребят от школы до трудоустройства, желательно в стране. Кроме создания лабораторий мирового класса хотим также создать технологические парки», — отметил глава РФ.