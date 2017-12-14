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Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемаль прибыл очередной гуманитарный конвой
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    Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемаль прибыл очередной гуманитарный конвой

    13:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:13  14 Декабря 2017
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    Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемаль прибыл очередной гуманитарный конвой

    Абу-Кемаль, 14 декабря. Гуманитарный конвой привез в освобожденный Абу-Кемаль продукты и стройматериалы.

    Согласно сообщению медиа-центра «Сирия» в город Абу-Кемаль прибыли 15 грузовиков, которые доставили в населенный пункт продукты питания, лекарственные препараты и строительные материалы. Груз предназначен для скорейшего восстановления пострадавшего от боевиков города.

    Отмечается, что бывшая цитадель террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) расположена в стратегически важном районе около государственных границ Сирии и Ирака. Сейчас Дамаск регулярно направляет в Абу-Кемаль строительные материалы, которые позволят в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру населенного пункта.

    Ранее сообщалось, что командование САА приняло решение перебросить значительные силы из провинции Дейр-эз-Зор, включая спецназ армии «Силы Тигра», в северо-западную часть провинции Идлиб.

    Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемаль прибыл очередной гуманитарный конвой

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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