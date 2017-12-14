Дейр-эз-Зор: в Абу-Кемаль прибыл очередной гуманитарный конвой

Абу-Кемаль, 14 декабря. Гуманитарный конвой привез в освобожденный Абу-Кемаль продукты и стройматериалы.

Согласно сообщению медиа-центра «Сирия» в город Абу-Кемаль прибыли 15 грузовиков, которые доставили в населенный пункт продукты питания, лекарственные препараты и строительные материалы. Груз предназначен для скорейшего восстановления пострадавшего от боевиков города.

Отмечается, что бывшая цитадель террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) расположена в стратегически важном районе около государственных границ Сирии и Ирака. Сейчас Дамаск регулярно направляет в Абу-Кемаль строительные материалы, которые позволят в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру населенного пункта.

Ранее сообщалось, что командование САА приняло решение перебросить значительные силы из провинции Дейр-эз-Зор, включая спецназ армии «Силы Тигра», в северо-западную часть провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.