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Политика
Путин объяснил, как формируются военные расходы РФ
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    Путин объяснил, как формируются военные расходы РФ

    13:04  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:23  14 Декабря 2017
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    Путин объяснил, как формируются военные расходы РФ

    Москва, 14 декабря. Военные расходы России так сбалансированы, чтобы обеспечить безопасность страны и не нанести вред ее экономике, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

    Президент на пресс-конференции рассказал, как формируются военные расходы страны. Он подчеркнул, что Россия обеспечивает свою безопасность, не ввязываясь в гонку вооружений.

    По его словам, военные расходы страны сбалансированы таким образом, чтобы не только обеспечить безопасность государства, но и не разрушить его экономику.

    По данным президента, в 2018 году на военные расходы предусмотрено 1,4 триллиона на закупки и 1,4 триллиона на содержание. Он отметил, что в сумме эти расходы составляют «46 с небольшим миллиардов долларов». Для сравнения в США на эти цели выделено 700 миллиардов долларов.

    «Может ли наша страна позволить себе такие (как у США. — Прим. ФАН) расходы? Нет», — заметил Путин.

    Путин объяснил, как формируются военные расходы РФ

    Путин подчеркнул, что существующих военных расходов России достаточно. При обсуждении этого вопроса он также напомнил народную мудрость о том, что те, кто не хочет кормить свою армию, будут кормить чужую.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #пресс-конференция #военные расходы
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