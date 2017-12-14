Путин об освоении Арктики: Нужно учитывать экологическую безопасность

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Главе государства задали вопрос о том, какие проекты будут интересны правительству при освоении Арктики. По словам Путина, при освоении Арктики необходимо учитывать экологические вопросы. В частности, соблюдать экологическую безопасность в регионе. Кроме того, необходимо учитывать интересы коренных жителей.