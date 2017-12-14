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Россия
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Политика
Путин об освоении Арктики: Нужно учитывать экологическую безопасность
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    Путин об освоении Арктики: Нужно учитывать экологическую безопасность

    12:55  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:57  14 Декабря 2017
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    Путин об освоении Арктики: Нужно учитывать экологическую безопасность

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции в Москве. 

    Главе государства задали вопрос о том, какие проекты будут интересны правительству при освоении Арктики. По словам Путина, при освоении Арктики необходимо учитывать экологические вопросы. В частности, соблюдать экологическую безопасность в регионе. Кроме того, необходимо учитывать интересы коренных жителей. 

    Автор: Алексей Громов
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