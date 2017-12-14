Сирия: правительственные войска уничтожили отряд «Ан-Нусры» в районе Ханассера

Дамаск, 14 декабря. Военнослужащие сирийской армии уничтожили 22 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в районе Алеппо. По информации агенства САНА, устранить боевиков удалось благодаря атаке артиллерии правительственных войск САР.

Сирийская армия проводит операцию по уничтожению форпостов членов «Джебхат ан-Нусры» в районе к юго-востоку от Алеппо. Успешный удар артиллерии Дамаска был нанесен в районе города Ханассер. В результате точной бомбардировки были ликвидированы 22 террориста, среди которых был полевой командир «Джебхат ан-Нусры», занимавшийся организацией действий террористов в северных районах Сирии.

Отметим, город Ханассер находится рядом с автодорогой Север — Юг, имеющей стратегической значение. С помощью трассы проходит снабжение Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.