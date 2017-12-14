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Сирия: правительственные войска уничтожили отряд «Ан-Нусры» в районе Ханассера
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    Сирия: правительственные войска уничтожили отряд «Ан-Нусры» в районе Ханассера

    13:02  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:03  14 Декабря 2017
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    Сирия: правительственные войска уничтожили отряд «Ан-Нусры» в районе Ханассера

    Дамаск, 14 декабря. Военнослужащие сирийской армии уничтожили 22 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в районе Алеппо. По информации агенства САНА, устранить боевиков удалось благодаря атаке артиллерии правительственных войск САР.

    Сирийская армия проводит операцию по уничтожению форпостов членов «Джебхат ан-Нусры» в районе к юго-востоку от Алеппо. Успешный удар артиллерии Дамаска был нанесен в районе города Ханассер. В результате точной бомбардировки были ликвидированы 22 террориста, среди которых был полевой командир «Джебхат ан-Нусры», занимавшийся организацией действий террористов в северных районах Сирии.     

    Отметим, город Ханассер находится рядом с автодорогой Север — Юг, имеющей стратегической значение. С помощью трассы проходит снабжение Алеппо.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #алеппо #боевики #уничтожение
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