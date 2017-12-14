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Российский УАЗ  «Патриот» оснастят индийскими запчастями
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    Российский УАЗ  «Патриот» оснастят индийскими запчастями

    13:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  14 Декабря 2017
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    Российский УАЗ  «Патриот» оснастят индийскими запчастями

    Москва, 14 декабря. Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастят новой «раздаткой» индийского производства. По данным автоэкспертов, комплектующие фирмы Divgi Warner будут дешевле корейских, которыми сейчас оснащают более продвинутые модификации «Патриот».

    Как уточняет портал auto.mail.ru, понижающее число корейской «раздатки» Dymos составляет 2, 542:1, а передаточное соотношение Divgi Warner - 2:48:1.

    Коробка Dumos поставляется из Китая, ее стоимость на фирменном сайте «Патриота» (с учетом действующей скидки) составляет 61 474 рубля. Портал не исключает, что индийская «раздатка», станет более доступным вариантом. Отмечается, что «Патриоты» с Divgi Warner уже есть в числе сертифицированных. 

    Напомним, в России УАЗ «Патриот» доступен в четырёх комплектациях по цене от 699 000 до 969 000 рублей. 

    Автор: Алексей Громов
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    #уаз #патриот #раздатка
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