Путин: Тарифы кадастровых платежей не должны быть «оторваны от жизни»

Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о налогах на землю в России. Он отметил, что тарифы кадастровых платежей должны быть «основаны на реалиях».

Президент России в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о налогах на землю в стране.

«Кадастровая стоимость — это рыночная стоимость, это естественно. Но уровень тарифов кадастровых платежей должен быть основан на реалиях. Цены не должны быть оторваны от жизни, как это было в 90-е годы, когда проводили шоковую терапию», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что текущие решения оказались несбалансированы. Он добавил, что даст поручение кабмину пересмотреть список льготных категорий граждан по земельному вопросу.