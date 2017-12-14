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Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Общество
Путин: Тарифы кадастровых платежей не должны быть «оторваны от жизни»
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    Путин: Тарифы кадастровых платежей не должны быть «оторваны от жизни»

    13:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:02  14 Декабря 2017
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    Путин: Тарифы кадастровых платежей не должны быть «оторваны от жизни»

    Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о налогах на землю в России. Он отметил, что тарифы кадастровых платежей должны быть «основаны на реалиях». 

    Президент России в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о налогах на землю в стране. 

    «Кадастровая стоимость  — это рыночная стоимость, это естественно. Но уровень тарифов кадастровых платежей должен быть основан на реалиях. Цены не должны быть оторваны от жизни, как это было в 90-е годы, когда проводили шоковую терапию», — сказал президент.  

    Путин подчеркнул, что текущие решения оказались несбалансированы. Он добавил, что даст поручение кабмину пересмотреть список льготных категорий граждан по земельному вопросу. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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