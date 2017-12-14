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Политика
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Политика
ЦИК РФ рассказала об условиях подачи документов для самовыдвиженцев
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    ЦИК РФ рассказала об условиях подачи документов для самовыдвиженцев

    13:06  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:06  14 Декабря 2017
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    ЦИК РФ рассказала об условиях подачи документов для самовыдвиженцев

    Москва, 14 декабря. У самовыдвиженцев есть 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента на подачу документов в ЦИК РФ, у партий — 25 дней.

    В ходе пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен идти на выборы главы государства как самовыдвиженец, но рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан.

    Член ЦИК РФ Евгений Шевченко пояснил ТАСС, что на все процедуры подготовки документов у самовыдвиженцев есть 20 дней, у партий — 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента.

    Ожидается, что Совет Федерации в пятницу рассмотрит постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Официальная публикация документа даст старт избирательной кампании.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #цик #выборы-2018
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