ЦИК РФ рассказала об условиях подачи документов для самовыдвиженцев

Москва, 14 декабря. У самовыдвиженцев есть 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента на подачу документов в ЦИК РФ, у партий — 25 дней.

В ходе пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен идти на выборы главы государства как самовыдвиженец, но рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко пояснил ТАСС, что на все процедуры подготовки документов у самовыдвиженцев есть 20 дней, у партий — 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента.

Ожидается, что Совет Федерации в пятницу рассмотрит постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Официальная публикация документа даст старт избирательной кампании.