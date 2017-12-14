Москва, 14 декабря. Инфляция в России на сегодняшний день является рекордно низкой за всю историю новейшей России, заявил на ежегодной большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин.

«У нас инфляция рекордно низкая за всю историю современной России, — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста. — дефицит бюджета — 2,2%».

Все это говорит о том, что на сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики, подчеркнул российский лидер.