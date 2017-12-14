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Россия
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Экономика
Инфляция в России находится на рекордно низком уровне — Путин
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    Инфляция в России находится на рекордно низком уровне — Путин

    12:39  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:44  14 Декабря 2017
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    Путин сообщил о рекордно низкой и инфляции в России

    Москва, 14 декабря. Инфляция в России на сегодняшний день является рекордно низкой за всю историю новейшей России, заявил на ежегодной большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин.

    «У нас инфляция рекордно низкая за всю историю современной России, — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста. — дефицит бюджета — 2,2%».

    Все это говорит о том, что на сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики, подчеркнул российский лидер.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #экономика #инфляция
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